Fatih Terim'den Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e uyarı: Bunu kesinlikle yapmasın!

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tecrübeli teknik adam, golcü futbolcunun özelliklerine dikkat çekerken ESPN’in dünyanın en iyi forvetleri sıralamasında 9. basamakta yer almasına da değindi.

FATİH TERİM’DEN OSİMHEN’E ÖVGÜ

Galatasaray’da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak önemli başarılara imza atan Fatih Terim, Youtube kanalında Victor Osimhen ile ilgili görüşlerini paylaştı.

ESPN tarafından dünyanın en iyi forvetleri arasında 9. sırada gösterilen Osimhen’in daha üst basamaklarda bulunması gerektiğini belirten Terim, Nijeryalı yıldızın sahip olduğu fiziksel özelliklere rağmen son derece hareketli ve farklı bir forvet olduğunu ifade etti.

"Ben daha yüksekte olması gerektiğini düşünüyorum. Birinci de olur dördüncü de. Dünyanın en iyi 9 numaraları arasında. Olağanüstü esnek bir vücuda sahip. O boya o fiziğe rağmen, röveşatayla gol atmak, uzun adımlarla daha önce müdahale ediyor, başka tip bir oyuncu"

"KENDİ EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARIYOR"

Fatih Terim, Osimhen’in yalnızca fizik gücüyle değil, mücadeleci yapısı ve gol sezgisiyle de fark oluşturduğunu söyledi. Nijeryalı futbolcunun pozisyonun olmadığı anlarda dahi gol üretebildiğini vurgulayan Terim, rakip savunmalar açısından ne kadar zor bir oyuncu olduğunu anlattı.

“Yeter ki oyuna konsantre olsun, baş başa mücadele etmek çok zor bir adam. Aklında yokken, pozisyonun yokken de gol atıyor. Kendi ekmeğini taştan çıkarıyor. Hata yaptınız mı, cezanızı kesiyor"

TERİM'DEN OSİMHEN'E UYARI

Osimhen’in saha içerisindeki mücadele gücünün yanı sıra mental olarak da sakin kalmasının önemine dikkat çeken Fatih Terim, yıldız futbolcunun gereksiz stres ve sinirden uzak durması gerektiğini belirtti.

Osimhen’in alışılmış forvet profillerinden farklı olduğunu söyleyen Terim, oyuncunun bu özelliklerini doğru şekilde kullanması halinde çok daha etkili olabileceğine işaret etti.

"Victor Osimhen bambaşka bir oyuncu; yani başka bir tip oyuncu. Yeter ki gereksiz sinirlenmesin, gereksiz stres yapmasın"