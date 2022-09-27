Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçı sonrası gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kentte pazar günü oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Bursaspor maçıyla ilgili sosyal medyaya yansıyan görsellere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz