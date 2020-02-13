Amed Sportif Faaliyetler ile Sarıyer maçının saati değişti

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, cumartesi günü saat 13.00’da başlaması gereken Sarıyer maçının saatini değiştirmek için TFF’ye başvurdu. TFF iki kulübün anlaşması şartı ile onay verdi. İki kulüp de maç saatinde uzlaşınca TFF, Amedspor-Sarıyer karşılaşmasının saat 14.00’da başlamasına karar verdi.

Saat 14.00’da başlayacak maç öncesinde gözlerin çevrildiği Diyarbakır Stadı’nın zemini stat ekiplerinin aldığı tedbirler nedeniyle hazır durumda. Stat Müdürü Veysi Koyun ve ekiplerin sürekli kontrol ettiği zemin maç oynanacak seviyede hazır olmasıyla dikkat çekiyor.

Amedspor’da 6 maçlık cezası bulunan Mansur Çalar, kritik öneme sahip Sarıyer mücadelesinde forma giyemeyecek.



