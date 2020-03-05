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Amed Sportif Faaliyetler kalan 8 maçını da kazanmak istiyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 05.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Gümüşhanespor’a yenilerek haftayı puansız kapatan Amed Sportif Faaliyetler, kalan 8 maçına da final havasında çıkacak.28 puanı bulunan Amed Sportif Faaliyetler, 2.

Gümüşhanespor’a yenilerek haftayı puansız kapatan Amed Sportif Faaliyetler, kalan 8 maçına da final havasında çıkacak.
28 puanı bulunan Amed Sportif Faaliyetler, 2. Lig Beyaz Grup’ta küme düşme hattının bir basamak üzerinde yer alıyor. Küme düşme hattındaki takımlardan Başkent Akademi’nin 25 ve Gümüşhanespor’un da 24 puanı var. Şanlıurfaspor’un düşmeyi garantilediği ligde iki takım daha küme düşecek. Başkent Akademi ve Gümüşhanespor’un birbirleriyle yapacakları maç olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Bu maç 18 Mart’ta Gümüşhane’de oynanacak.
Amed Sportif Faaliyetler, kalan 8 karşılaşmada 4 maçı evinde ve 4 maçı deplasmanda yapacak. Kendi sahasında Pendikspor, Manisa FK, Tarsus İdmanyurdu ve İnegölspor’la, deplasmanda da Başkent Akademi, Kırklarelispor, Çorum FK ve Afjet Afyonspor’la karşılaşacak. Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor karşılaşması 8 Mart Pazar günü saat 14.00’da Diyarbakır Stadında oynanacak.

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