Amed Sportif Faaliyetler Murat Gürbüzerol ile anlaştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sezon başında Sarıyer’de forma giyen Murat Gürbüzerol’u renklerine bağladı.

Devre arası hazırlık kampını Antalya’nın Side ilçesinde güç depolayarak sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı ekip, daha önce TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan ve şampiyonluk hedefi belirleyen Kırşehir Belediyespor’un deneyimli futbolcularından İlker Sayan’ı kadrosuna katmıştı. Ligin en deneyimli futbolcuları arasında yer alan ve profesyonel futbol yaşantısında 68 gole imza atan İlker Sayın’la gücüne güç katan Diyarbakır temsilcisi, Murat Gürbüzerol’ün transferiyle gol yollarında daha etkili olması bekleniliyor. Aydın Söke doğumlu 31 yaşındaki golcü futbolcu, tecrübesiyle dikkat çekiyor. Daha önce Aydınspor, Manisaspor, Balıkesirspor, Akhisarspor, Zeytunburnu,Boluspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, Konyaspor, Giresunspor ve Uşakspor’un formalarını giyen Murat Gürbüzerol, sezon başında Sarıyer’de top koşturdu. Profesyonel futbol yaşantısında toplam 81 golle imza atan deneyimli futbolcunun, Amed Sportif Faaliyetler’in Antalya Side’de devam eden devre arası hazırlık kampına katılarak, takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi.

Murat Gürbüzerol, Manisaspor forması altında çok zorlu maçlara imza atarak, önemli goller kaydetmişti.

