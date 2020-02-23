Amed Sportif Faaliyetler sahasında 1922 Konyaspor ile yenişemedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, sahasında 1922 Konyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maça hızlı başlayan ve rakip kalede etkili olan Amed Sportif Faaliyetler 10. dakikada muhteşem bir gol ile öne geçti. Ceza alanı dışından topla buluşan Batuhan nefis bir şutla kaleci Kadem’i mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 1922 Konyaspor ikinci yarıda golle başladı. 46.dakikanın ilk saniyelerinde Seyyit Ahmet’in pasıyla ceza alanına giren Seddar, kaleci Abdülaziz’i geçip beraberlik golünü kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler 78. dakikada yeniden öne geçti. Ceza yayı üzerinde topu kontrol eden Onur’un sert şutunda top ağlara gitti. 1922 Konyaspor 82. dakikada yeniden beraberliği yakaladı. Ceza alanı içinde oluşan karambolda savunma tehlikeyi uzaklaştıramayınca Seddar yarım vole ile topu ağlara yolladı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

Maçın ardında Amedsporlu futbolcular ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Amedsporlu taraftarlar 1922 Konyasporlu futbolcuları alkışladı.