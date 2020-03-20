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Amed Sportif Faaliyetler’in işi zora girdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.03.2020 13:24 | Son Güncelleme

TFF 2.

Amed Sportif Faaliyetler’in işi zora girdi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan erteleme maçında Başkent Akademi FK, deplasmanda Gümüşhanespor’u 3-0 mağlup etti. Böylece Amed Sportif Faaliyetler, son 6 haftaya Başkent ekibinin 3 puan gerisinde girdi.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle daha önce ertelenen maçta Başkent Akademi FK, deplasmanda Gümüşhanespor’u 3-0 yenerek Amed Sportif Faaliyetler’in 3 puan üzerine çıktı. Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler 28 puanla ligin 16’ncı sırasında yer aldı. Sezon sonunda 3 takımın küme düşeceği ligde, Gümüşhanespor 25 puanla 17’nci ve 15 puanı silinerek küme düşmesi kesinleşen Şanlıurfaspor son sırada yer alıyor.

Tarihinin en zor günlerini yaşıyor
2. Lig’de en kötü sezonunu yaşayan Amed Sportif Faaliyetler, son 6 haftaya küme düşme hattında giriyor. Geride kalan 28 haftada üç kez teknik heyet değişikliğine giden Diyarbakır temsilcisi, 28 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgi alarak topladığı 28 puanla 16. sırada yer alıyor. 28 gol atan Amed Sportif Faaliyetler, kalesinde 46 gol gördü.
Korona virüs nedeniyle ertelenen Türkiye liglerinde Amed Sportif Faaliyetler, kalan 6 maçın tamamında Play-Off ve ligde kalma hesapları yapan takımlarla karşılaşacak. Henüz tarihi açıklanmayan 29. hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadında Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, kalan diğer maçlarda Afjet Afyonspor ile deplasmanda, Manisa Futbol Kulübü ile sahasında, Çorum Futbol Kulübü ve Kırklarelispor ile deplasmanda İnegölspor ile kendi sahasında karşılaşacak.

Amed Sportif Faaliyetler’in işi zora girdi

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