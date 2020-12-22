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Amedspor başkent virajında

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.12.2020 17:02 | Son Güncelleme

Misli.com 2.

Amedspor başkent virajında

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta Amedspor, kendisi gibi üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Ankara Demirspor’la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 13.00’da başlayacak maç öncesinde takımda sezonu kapatan kaleci Bekir dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta 14 maçta topladığı 23 puanla 6. sırada bulunan Amedspor, 11 maç sonunda hanesine 20 puan yazdıran Ankara Demirspor’la Ankara’da karşılaşacak. Son 5 maçta yenilgi yüzü görmeyerek bu süreçte elde ettiği başarılı sonuçlarla camiasını mutlu eden Amedspor, güçlü rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ankara Demirspor tesislerinde saat yarın 13.00’da başlayacak karşılaşmayı Kocaeli bölgesi hakemi Sait Tuzcu yönetecek.

Amedspor, rekabette üstün
İki takım arasında bugüne kadar yapılan 6 maçın 2’sini kazanan Amedspor, 4 kez berabere kaldı ve hiç yenilmedi. Bu sezon deplasmanda 6 maç yapan Amedspor, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 5 puan topladı. Ankara Demirspor ise sahasındaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet,2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak hanesine 8 puan yazdırdı.

Amedspor başkent virajında

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