Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Amedspor'un 1-0 kazandığı maçta Burak Süleyman'ın tribünlerle yaşadığı gerilim sosyal medyada gündeme oturdu.

YABANCI MADDE ATTILAR

Kendisine tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle bir hayli sinirlenen Burak Süleyman, tribünlere dönerek küfürle birlikte hareketler yaptı. Yaptığı bu hareketler olayı daha da ateşlendirdi.

ZOR SAKİNLEŞTİ

Burak Süleyman, yaptığı hareketler sonrası çok zor sakinleşti. Küfür ettiği de görülen yıldız oyuncunun, Amedspor tribünleriyle uzun süre tartışma yaşadı.