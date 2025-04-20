SPOR

69
60
58
58
56
55
54
52
51
51
49
49
47
45
45
41
40
39
27
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 09:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Amedspor-Çorum FK maçında ortalık kaçırdı. Çorum FK forması giyen Burak Süleyman, kendisine atılan yoğun yabancı maddeler sonrası bir hayli sinirlendi. Amedspor tribünlerine dönerek hareketler yapan Burak Süleyman sosyal medyada gündeme oturdu.

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı
Burak Süleyman

Burak Süleyman

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çorum FK
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Amedspor'un 1-0 kazandığı maçta Burak Süleyman'ın tribünlerle yaşadığı gerilim sosyal medyada gündeme oturdu.

YABANCI MADDE ATTILAR

Screenshot_1

Kendisine tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle bir hayli sinirlenen Burak Süleyman, tribünlere dönerek küfürle birlikte hareketler yaptı. Yaptığı bu hareketler olayı daha da ateşlendirdi.

ZOR SAKİNLEŞTİ

Screenshot_2

Burak Süleyman, yaptığı hareketler sonrası çok zor sakinleşti. Küfür ettiği de görülen yıldız oyuncunun, Amedspor tribünleriyle uzun süre tartışma yaşadı.

Canlı Skor

TFF'nin yeni yabancı kuralı Fenerbahçe'yi vurdu! En az 5 oyuncuyla yollar ayrılıyorTFF'nin yeni yabancı kuralı Fenerbahçe'yi vurdu! En az 5 oyuncuyla yollar ayrılıyor
Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"
Anahtar Kelimeler:
kavga haberler amedspor Spor Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem! Planlı keyfi sezaryene yasak geliyor, normal doğuma teşvik edilecek

Hastanelerde yeni dönem! Planlı keyfi sezaryene yasak geliyor, normal doğuma teşvik edilecek

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

Amedspor-Çorum FK maçında ortalık karıştı! Burak Süleyman, Amed taraftarlarıyla tartışma yaşadı

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

1.93 promil alkollü çıktı! Savunması 'ben de devlet memuruyum' oldu

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Sergen Yalçın, küme düşmesini beklediği takımı net ifadelerle açıkladı! "Yüzde 95 ihtimalle bu iş bitti"

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...

Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Xhaka, Fenerbahçe'ye önerildi! Her an masadan kalkabilirler...

Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Şimdi de Göztepe deplasmanında puan kaybı

Beşiktaş'ta kötü gidişe kimse dur diyemiyor! Şimdi de Göztepe deplasmanında puan kaybı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.