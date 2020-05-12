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Amedspor’da belirsizlik sürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.05.2020 14:16 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin haziran ayında başlatılması kararından sonra 2.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin haziran ayında başlatılması kararından sonra 2. Lig Beyaz Grupta küme düşme hattında bulunan Amesspor’da belirsizlik devam ediyor.
TFF’nin yeni tip korona virüs salgın riski nedeniyle alt liglerde küme düşmeyi kaldırmasını bekleyen Amedspor yönetimi takımın toplanması konusunda kararsız kalmaya devam ediyor. Çarşamba günü toplantı yapması beklenen yönetimin karara varıp yol haritasını çizmesi bekleniyor. Diğer takımların toplanıp idmanlara başladığı bir dönemde sessiz kalan Amedspor’daki bu belirsizlik kaygıya neden oluyor.
Öte yanda kulüpte çok ciddi ekonomik sorunların da yaşandığı belirtiliyor. Yönetimin maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçirdiği, lige devam edilmesi halinde bu krizin çok daha büyümesinden endişe edildiği iddia ediliyor.

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