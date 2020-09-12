Amedspor’dan bir transfer daha

2. Lig ekibi Amedspor, son olarak Vanspor formasını giyen sağbek oyuncusu Şerif Doğan ile sözleşme imzaladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, daha önce anlaştığı sağ bek oyuncusu Şerif Doğan’ı kadrosuna kattı. 2020-2021 sezonu kadro yapılanması çerçevesinde transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda daha önce anlaştığımız genç sağ bek oyuncusu Şerif Doğan ile sözleşme imzalandı. 28 Ekim 1995 tarihinde Mardin Derik’te dünyaya gelen Şerif, futbol kariyerine Akdeniz Belediyespor’da başladı. Ardından Bölgesel Amatör Lig’den Manavgatspor ve 3. Lig’den Erzin Spor A.Ş. forması giydikten sonra kariyerine 2019-20 sezonunda 2. Lig’den Van Spor Futbol Kulübü ile devam etti. Bolu kampına katılan 24 yaşındaki Sağ bek Şerif Doğan için düzenlenen imza törenine oyuncunun yanı sıra As Başkanımız İhsan Avcı katılmıştır. Şerif Doğan’a hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

