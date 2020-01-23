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Ameliyatsız gençleşmenin sırrı; iple yüz germe

ERZURUM HABERLERİ  | 23.01.2020 11:46 | Son Güncelleme

Uzman Dr.

Ameliyatsız gençleşmenin sırrı; iple yüz germe

Uzman Dr. Jale Şenyurt, iple yüz germe yöntemi hakkında bilgi verdi.
Uzman Dr. Jale Şenyurt, “Genç kalmak ve daha genç bir görünmek şüphesiz ki herkesin ortak hayalidir. Son yıllarda ameliyatsız iple yüz germe yöntemi bu hayale kavuşmanın kolay yollarından biridir. İple ameliyatsız yüz gençleştirme sonuçları oldukça tatmin edici ve tekrarlanabilirliği mümkün olan bir tedavidir. Yaşlanmanın ilk belirtileri özellikle yüz bölgesinde kendini belli etmeye başlıyor. İlerleyen zamanla birlikte yüzde ve vücutta sarmalar ve kırışıklıklar oluşmaya başlıyor. Bu tatsız sorunlar yüz ve boyun kısmında kendine daha çok gösteriyor. Bunun sebebi ise yer çekimi ve yüzümüzdeki hacmin ve kollajenin azalması. Ameliyatsız iple yüz germe cerrahi operasyona bir alternatif olabilir sizin için. Yüze, boyuna ve vücudun her bölgesine uygulana bilen bir tekniktir. Lifting etkisi bir yandan uygulanan iğneler tarafından, diğer yandan vücudun iplere reaksiyon olarak hayata geçirdiği aksiyon mekanizması tarafından sağlanır. Bu reaksiyon anında vücut tarafından algılanır ve vücut biyolojik fibroplast, kollajen ve elastin üretir. Böylece lifting etkisi iki katına çıkmış oluyor” dedi.
Dr. Şenyurt, iple yüz germe uygulaması için uygun adayları şöyle sıraladı:
“Yüzünüzde kırışıklıklar var ise, yüzünüzde sarkmalar oluşmuş ise, alt göz kapaklarınızın altında kırışıklıklar var ise, ağız/dudak çevresinde kırışıklıklar var ise, çene altındaki cildiniz sarkıyor ise, yüzünüzü gençleştirmek ve yenilemek istiyorsanız.”
İple yüz germe uygulaması öncesinde doktorun hastayı muayene ederek ameliyat öncesi fotoğraflarını çektiğini ifade eden Uzman Dr. Şenyurt, “Muayene esnasında doktorunuzla medikal geçmişinizi, kullandığınız ilaçları, ilaç alerjileri, diğer tüm bilgilerinizi paylaşmalısınız. Doktorumuz edindiği tüm bilgiler ile sizin ameliyatınızın tüm değerlendirmelerini yapacaktır. Muayene sonrası durumunuza göre ameliyat öncesi yapılması gereken tüm detaylar sizinle paylaşacaktır. Öncelikle yüzünüz temizlenir. Bunu takiben yüzünüze anestezik krem uygulanır. Uygulama şu şekilde tarif edile bilir; gereken bölgelerde işaretlenen noktalara, çok ince iğneler içerisine yerleştirilmiş PDO (polidioksanon) ipler uygulanır (enjekte edilir). PDO iplere reaksiyon olarak vücut fibroplast ve büyüme faktörü içeren kollajen üretiyor. Böylece lifting etkisi çifte katlanmış oluyor. Uygulama sonrası aradaki fark hemen görüle bilir. Bu fark zaman geçtikçe daha net belli olacak, cildiniz giderek daha çok gerilecek. 3 ay sonra nihai sonuç tamamen görülebilir ve etkisini 12-18 ay boyunca sürdürecektir. Uygulama süresi yaklaşık 30 dakikadır. Tedavi sonrasında hemen makyaj kullanmanız mümkün. İpler kendiliğinden çözümlenebilir ve zararsızdır. Kolajen (büyüme faktörü içeriyor) üretimini aktive eder. İnce kırışıklıkları giderir. Lokal anestezi altında uygulanır” açıklamalarında bulundu.

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