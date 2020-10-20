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"American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir

MUĞLA HABERLERİ  | 20.10.2020 15:59 | Son Güncelleme

"American Hospital The Bodrum Cup" organizasyonundan sağlık çalışanlarına özel seyir

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl yapılamayan "American Hospital The Bodrum Cup" yelken yarışı organizasyonu kapsamında sağlık çalışanları için özel seyir gerçekleştirildi.

Her yıl yerli ve yabancı binlerce deniz meraklısını ilçede bir araya getiren festival, 32'nci yılını sağlık çalışanlarına adadı.

Festival kapsamında Bodrum Kalesi önünde sosyal mesafe kurallarına uyularak, geleneksel kampana töreni gerçekleştirildi. Törene özel olarak davet edilen sağlık çalışanları en önde yer alırken, salgın sürecinde verdikleri mücadele dolayısıyla katılımcılar tarafından alkışlandı.

American Hospital The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgın nedeniyle birçok etkinliğin gerçekleştirilemediğini söyledi.

Uzun yıllardır süren festivalin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Uysal, "Bodrum Cup olarak bir yelken yarışından çok daha fazlasıyız. Organizasyonumuzun bir ruhu var. Bu yıl yarış yapamasak da kahraman sağlık çalışanlarımızı anmak için bir seyir düzenledik. Bodrum Sağlık Vakfı engelli öğrencileriyle birlikte 31 yılın şampiyonlarının bayraklarını boyadık ve okul gemimizi süsledik." diye konuştu.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras ise 32'nci yılda "önce sağlık" dediklerini vurguladı.

Herkesin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Aras, "Umarız önümüzdeki yıl bu pandemi süreci sona erer ve biz yine Akdeniz'in en önemli deniz festivalini daha büyük bir coşkuyla kutlarız." ifadesini kullandı.

Törenin ardından gerçekleştirilen, sağlık çalışanları ve 31 yılın şampiyonlarının da yer aldığı anma seyrinde, Bodrum açıklarında "STS Bodrum" okul gemisinden denize çelenk bırakıldı.

Engelli bireylerin yanı sıra kadın yarışmacıların da farklı teknelerle eşlik ettiği seyirde, botlar denizde kalp şekli çizerek görsel şölen oluşturdu.

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