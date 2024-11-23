Amerika'ya yerleşmişti! Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları önce ismini sonra cinsiyetini değiştirdi... Ardahan Öztoprak son haline yorum yağdı

Dudaktan Kalbe, Kaygısızlar, Çılgın Bediş, Kuzenlerim, Nefes Nefese, Tövbeler Olsun ve Dilek Taşı gibi birçok projede boy gösteren ünlü oyuncu Çiçek Dilligil son dönemde oğlu Ardahan Öztoprak ile gündemde.

Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın 1997 yılında dünyaya gelen oğulları Ardahan Öztoprak eğitimi için bir süre önce Amerika'ya gitmiş ve oraya yerleşmişti.

İSMİ ARTIK 'AYDA'

Ardahan Öztoprak burada cinsiyet değiştirme sürecine girdi ve önce adını değiştirdi. İsmini 'Ayda' olarak değiştiren Öztoprak'ın sosyal medyadaki paylaşımları da gündem oldu.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Ailesinin desteğini alan Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirme sürecine dair karelerini de paylaştı. Öztoprak'ın günden güne olan değişimi dikkatlerden kaçmadı.

YORUM YAĞDI

Ardahan Öztoprak'ın son karelerine; 'bu sen misin?', 'mutlu ol', 'çok şanslısın', 'güzelleşmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Çiçek Dilligil konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullanmıştı.