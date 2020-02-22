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Amerika’da okumak ve yatırım yapmak isteyenler seminerlerde buluşacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 22.02.2020 15:35 | Son Güncelleme

ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit: - "Sadece lise ve üniversite öğrencileri ya da dilini geliştirmek isteyen kişiler için değil, Amerika’ya yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık"

İSTANBUL (AA) - ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, "Sadece lise ve üniversite öğrencileri ya da dilini geliştirmek isteyen kişiler için değil, Amerika’ya yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık.” dedi.

ISEWorld'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan ISEWorld önderliğinde Amerika’nın Maine Eyaleti’nden 6 yetkili eğitim, yatırım ve hukuk alanlarında seminerler vermek için Türkiye’ye geliyor.

Maineli yetkililer, 23 Şubat saat 13.00’te İstanbul’da, 26 Şubat saat 16.30’da Ankara’da, 29 Şubat saat 15.00’te İzmir’de Türkiye’den eğitim, adalet ve finans temsilcileri ile bir araya gelecek.

Türk eğitim, yatırım ve hukuk camiasını aynı noktada toplayacak seminerler dizisinde küreselleşmeyle sınırları ortadan kaldıran yeni dünyanın kapılarının aralanması hedefleniyor. Bu kapsamda eğitim alanında farklı burs olanakları sunulacak. Ayrıca iki ülke arasında yeni iş bağlantıları kurma ve ortaklıklar kurulması için de olanak sağlanması planlanıyor.

- Türkler en çok Maine’i tercih ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Main Eyaleti Eğitim ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Zeynep Türk, yaşam koşulları nedeniyle Amerika’nın diğer eyaletlerine göre Maine’in Türklerin en çok tercih ettiği yerlerden biri olduğunu belirterek, “Maine Eyaleti hem yaşam koşullarının yüksek standartlarda hem de Türk dostu olması ile dikkati çekiyor. Bölgeye yatırım yapan pek çok Türk olmasının yanı sıra çocuklarını buradaki okullarda burslarla okutan Türk aileler uygun şartları gözeterek büyük yatırımlar da gerçekleştiriyorlar. Yaz dönemlerinde özellikle Maine Dil Okulları’nı tercih eden öğrencilerle birlikte bölgedeki Türk nüfusu da artış gösteriyor. Bu anlamda Maine Eyaleti, Türk-Amerikan yaşam tarzının bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor. Hem yatırım hem de eğitim olanakları için büyük fırsatlardan haberdar olmak adına böyle bir zirvenin gerçekleştirilmesinden oldukça memnunuz.” ifadelerini kullandı.

- Amerika hayali olanlara kapı aralıyorlar

ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit ise düzenlenecek bu zirvelerin Amerikalı ve Türk uzmanları bir noktada buluşturması, her iki ülkenin de birbirlerinin yöntem ve deneyimlerini paylaşması adına önemli bir rol üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Amerikalıların Türkiye’ye olan ilgisi arttı. Yılda bin 500’ü aşkın öğrenciyi yurt dışında eğitim hayaline kavuştururken, bugünlere geleceğimizi hiç beklememiştik. Hem öğrenciler hem de aileleri Amerika’yı eğitim ve yaşam için tercih ediyor. Bizler gerçekleştirdiğimiz temasları göz önünde bulundurduğumuzda, yalnızca eğitim için değil yatırım ve hukuk alanlarında da farklı ilerlemeleri gerçekleştirecek kapılar açabileceğimizi gördük. Böylece sadece lise ve üniversite öğrencileri ya da dilini geliştirmek isteyen kişiler için değil, Amerika’ya yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık.”

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Gökyar Karşit ISEWorld

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