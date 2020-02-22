Amerika’da okumak ve yatırım yapmak isteyenler seminerlerde buluşacak

İSTANBUL (AA) - ISEWorld Genel Müdürü Gökyar Karşit, "Sadece lise ve üniversite öğrencileri ya da dilini geliştirmek isteyen kişiler için değil, Amerika’ya yerleşmek isteyen ve yatırım yapma arzusu taşıyan vatandaşlarımız için de bir kapı araladık.” dedi.

ISEWorld'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışı eğitim danışmanlığı yapan ISEWorld önderliğinde Amerika’nın Maine Eyaleti’nden 6 yetkili eğitim, yatırım ve hukuk alanlarında seminerler vermek için Türkiye’ye geliyor.

Maineli yetkililer, 23 Şubat saat 13.00’te İstanbul’da, 26 Şubat saat 16.30’da Ankara’da, 29 Şubat saat 15.00’te İzmir’de Türkiye’den eğitim, adalet ve finans temsilcileri ile bir araya gelecek.

Türk eğitim, yatırım ve hukuk camiasını aynı noktada toplayacak seminerler dizisinde küreselleşmeyle sınırları ortadan kaldıran yeni dünyanın kapılarının aralanması hedefleniyor. Bu kapsamda eğitim alanında farklı burs olanakları sunulacak. Ayrıca iki ülke arasında yeni iş bağlantıları kurma ve ortaklıklar kurulması için de olanak sağlanması planlanıyor.