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Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 13.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

Amerikalı sporcu ve fitness modeli Jen Selter, yeni yaşını kutladı.

Paylaştığı pozlar sayesinde dünya çapında tanınan Jen Selter, artık 25 yaşında!

Artık 25 yaşında

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Dünya çapında tanınıyor

Dünya çapında tanınıyor
8 Ağustos'ta 25'inci yaşını bitiren Jen Selter'ı bu mutlu gecesinde ailesi, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.
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Dünya çapında tanınıyor

Dünya çapında tanınıyor
Tam adı Jennifer Leigh Selter olan New York doğumlu fitness modeli, genç yaşlarda keşfedildiğinden beri adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Dünya çapında tanınıyor

Dünya çapında tanınıyor
Kendisini şöhrete kavuşturan Instagram'ı halen aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Jen Selter'ın 12.4 milyon takipçisi bulunuyor.
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Dünya çapında tanınıyor

Dünya çapında tanınıyor
Selter'ın paylaşımları hayranlarından yüzbinlerce beğeni ve yorum alıyor.
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Dünya çapında tanınıyor

Dünya çapında tanınıyor
Selter, mayıs ayında İstanbul'a gelmiş ve Atatürk Havalimanı'ndan bir fotoğraf paylaşarak "Merhaba İstanbul" notunu düşmüştü.
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Dünya çapında tanınıyor

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amerika fitness Jen Selter

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