Amerikalı sporcu Jen Selter yeni yaşını kutladı

8 Ağustos'ta 25'inci yaşını bitiren Jen Selter'ı bu mutlu gecesinde ailesi, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı.

Tam adı Jennifer Leigh Selter olan New York doğumlu fitness modeli, genç yaşlarda keşfedildiğinden beri adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Kendisini şöhrete kavuşturan Instagram'ı halen aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Jen Selter'ın 12.4 milyon takipçisi bulunuyor.