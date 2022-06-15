YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor

Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor

15.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı TPI, Türkiye'de 100 milyon dolar yatırımla rüzgar kanat fabrikası kurmak istiyor

İZMİR (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY - Amerikan türbin kanat üreticisi TPI Composites'in Türkiye Operasyonları Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Ole Aşıcı Johansen, "TPI Composites, deniz üstü rüzgar enerjisi türbininde kullanılan kanat üretimi fabrikası yatırımı için hazır. Bu fabrika için en az 100 milyon dolar yatırıma ihtiyaç var ve biz bu yatırımı yapmaya hazırız." dedi.

Johansen, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından düzenlenen rüzgar sanayisi üretim tesisleri tanıtım gezisinde AA muhabirine iklim değişikliği ile mücadele ve Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında artan enerji fiyatları ile yeniden şekillenen dünyadaki temiz enerji dönüşümü faaliyetlerinde rüzgar enerjisi için büyük bir kapasite artışı beklendiğini, bu nedenle de büyük miktarlarda ekipmana ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Son dönemde küresel rüzgar enerjisi piyasasının diğer yenilenebilir enerji kaynakları gibi popülaritesinin arttığını, bu alanda iş yapan firmalarda kalite, büyüklük gibi unsurların rüzgar enerjisi üretiminde verimliliği artırdığını vurgulayan Johansen, "Bir çok ülke enerji projeleri planlamalarında belli bir aşamaya geldi ve ekipman tedariki için arayışlarını sürdürüyor. 2012'de Türkiye'de kurulan fabrikamızda Türkiye'nin ilk rüzgar kanadını ürettik. 2020'de ise Hindistan fabrikamız Türkiye ekibinin liderliğiyle kuruldu. Türkiye'nin global operasyonlar içindeki payı yüzde 30'a ulaştı. Türkiye'de üretilen kanatlar ise 5 farklı kıtada 28 farklı ülkeye ihraç edildi." diye konuştu.

Johansen, karasal rüzgar santrallerinde kullanılan kanat büyüklüklerinden farklı olarak deniz üstü rüzgar santrallerindeki kanat büyüklüklerinin 100 metreyi aştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yatırımını planladığımız fabrikada üretilecek kanat uzunlukları da 100 metreyi aşkın büyüklükte olacak. Bu yüzden fabrikanın yerini seçme konusunda bir takım zorluklarla karar verme aşamasındayız. Buna karar vermek gerçekten zor. İyi bir limana da ihtiyaç bulunuyor. Ama karar verme konusunda Türk yetkililerden de olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bugün gerçekleştirilen ziyaret bu anlamda çok önemli. Bizim neler ürettiğimiz konusunda kendilerine bilgi vermekten dolayı memnunuz. Üretimlerimizde Türk malı ürünlerini kullanmayı önceliyoruz. Bu da ülke içindeki rüzgar enerjisi pazarına katkı anlamına geliyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, TPI Composites, deniz üstü rüzgar enerjisi türbininde kullanılan kanat üretimi fabrikası yatırımı için hazır. Bu fabrika için en az 100 milyon dolar yatırıma ihtiyaç var ve biz bu yatırımı yapmaya hazırız."

- "Fabrika yatırımı 4-5 yıl içinde ete kemiğe bürünecek"

TPI Composites Tedarikçi Zinciri Direktörü Burak Mücahitoğlu da dünyada deniz üstü rüzgar enerjisi pazarının karasal rüzgar enerjisi pazarına göre daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum, denizle taşımacılıktaki avantajları sayesinde kanat üretim tesisinin Türkiye'de yapılmasının rüzgar enerjisi sektörüne avantaj sağlayacağını dile getiren Mücahitoğlu, şöyle konuştu:

"Böyle bir tesisin limana yakın yerde yapılması gerekiyor. Bu anlamda İzmir en uygun lokasyon olarak öne çıkıyor. 100-150 metre civarında kanat üretimi bu bölgede gerçekleştirilebilir. Dış pazara ihraç edilebilir. Henüz iç pazar için offshore olma ihtimali belki düşük ancak ilerde olabilir ama dünya pazarı için bu kanatların Türkiye'de üretilmesi avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca yüzde 70'i ihracat yaptığımız bu sektörde Avrupa pazarında ürünlerin yer bulması çok daha olası. Know-how, teknoloji ve ekip anlamında biz bunu yapma imkanına sahibiz."

Mücahitoğlu, böyle bir tesisin Türkiye'ye kazandırılmasına yönelik atılması gereken bir kaç adım olduğunu anlattı.

Deniz üstü rüzgar enerjisine yönelik fabrikanın kurulmasına yönelik kolaylıkların sağlanması ve yönetmeliklerin hazırlanmasının bu sektörün gelişimi için önemli olduğuna işaret eden Mücahitoğlu, şunları kaydetti:

"Bir liman yanında bu tesisi kurduğumuzda çok yüksek bir ihracat potansiyeli olacak. Türkiye'de know-how olan bu sektörde, zaman alsa da bu yatırımın yapılması önemli. Stratejimiz içinde bu yatırımın Türkiye'de olması gerekliliği tartışılıyor. TPI aslında dünyanın istediği köşesinde bu yatırımı gerçekleştirecek kapasitede bir şirket. Bu yatırımın dört beş yıl içinde ete kemiğe bürüneceğini düşünüyorum. Türkiye'nin ön plana çıkabilmesi için arsa, liman ve yönetmelik konusunda girişim göstermesi gerekiyor. Üretim kapasitesi olarak 2-3 gigavatlık hacim üretebilir. Çok iyi bir kapasite. Yatırım bedeli yanında burada yarattığı değer önemli. Türkiye böyle bir fabrika ile offshore sektörüne de girmiş olacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: UEFA Uluslar LigiFutbol: UEFA Uluslar Ligi
Malatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden olduMalatya'nın Darende ilçesinde sağanak taşkına neden oldu
Sınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattıSınırda vurularak öldürüldüğü iddia edilen düzensiz göçmenin arkadaşları yaşadıklarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
Danimarka

İzmir Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:40
Öğle
13:17
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:26

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

Barın Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Egenur Eczanesi
Balcova
Karabenek Eczanesi
Bayindir
Birancı Eczanesi
Bayrakli
Kübra Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sapıklığın böylesi! Pes dedirten adam genç rolü yaparak...

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Yasakları dinlemediler! Cinsel içerikli video çekip sattılar

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Canını hiçe saydı! Koca bir mahalleyi faciadan böyle kurtardı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.