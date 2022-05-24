Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, Türkiye pazarına girdi

İSTANBUL (AA) - Amerikan lüks giyim markası Beverly Hills Polo Club, 5 mağazayla Türkiye pazarına girdi.

Dünya genelinde 70'i aşkın ülkede 650'den fazla mağazasıyla hizmet veren Beverly Hills Polo Club, Orka Holding ve SMM Tekstil iş birliğiyle Türkiye pazarında hizmet vermeye başladı.

"Kralların sporu" olarak adlandırılan ikonik atlı polo logosuyla lüks giyimde öne çıkan markanın Türkiye'deki mağazalarının açılışı dolayısıyla Mall Of İstanbul'da tören düzenlendi.

Törende konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, holdingin, Damat Tween ve D'S damat markalarıyla modanın üretimden perakendeye her aşamasında yer alan küresel bir değere dönüştüğünü söyledi.

Orakçıoğlu, "Beverly Hills Polo Club gibi uluslararası lüks bir marka ile yaptığımız iş birliği, bu anlamda dünya moda perakendesinde sahip olduğumuz gücün bir yansıması niteliği taşıyor. Dünyanın 70'i aşkın ülkesinde yer alan Beverly Hills Polo Club ile iş birliğimizin sadece markamız için değil, Türkiye ekonomisi için çok önemli kazanımları olacak." diye konuştu.

İleride Beverly Hills Polo Club ile ihracatın da başlamasıyla ülke ekonomisine katma değer sağlayacaklarını aktaran Orakçıoğlu, "Bu durum, Türkiye'nin moda endüstrisindeki vizyonunun, sürdürülebilirlik odaklı üretim, tasarım ve AR-GE kalitesinin dünya çapındaki algısına da büyük katkı sunacak." dedi.

- Mağaza yatırımları devam edecek

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar ise SMM Tekstil iş birliğinde ilk etapta İstanbul'da Mall of İstanbul, ÖzdilekPark İstanbul ve Cevahir AVM, Bursa'da Suryapı Marka, Antalya'da ise Mall of Antalya olmak üzere 5 farklı lokasyonda mağaza açtıklarını bildirdi.

Markanın seçkin ürünlerini bu mağazalarda müşteriler ile buluşturduklarını belirten Arar, "Yakında Gaziantep Sanko AVM'de de mağazamız açılacak. Böylece 5 ayda 6 mağaza açmış olacağız. Yıl sonuna kadar hedefimiz 12 mağaza açmak." dedi.

Arar, Beverly Hills Polo Club ile aile yapısına ve eğlenceye yönelik bir yaşam stili sunduklarını, gelecek sezonlarda çok daha fazla ürün çeşitliliğiyle müşterilerin karşısında olacaklarını aktararak, mağazaların büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Yeni mağazaları özellikle turizm destinasyonlarında açacaklarını bildiren Arar, "Beverly Hills Polo Club, aynı zamanda ihracat açısından da önü çok açık bir marka. Moda perakendesinde 35 yıllık köklü tecrübemizle markayı tüm dünyaya taşıma kapasitesine sahibiz." diye konuştu.

- Kısa sürede moda severler tarafından beğeni kazandı

Verilen bilgiye göre, Beverly Hills Polo Club, 1982'de Beverly Hills'in şıklığını ve cazibesini polo sporunun mirası ile birleştirerek rekabetin heyecanını ve özel bir kulübün üyesi olma ayrıcalığını bir arada sunmak üzere kuruldu.

Marka, kısa sürede hem Amerikan halkı hem de dünyanın farklı köşelerindeki modaseverler tarafından hızla benimsendi. İkonik atlı logoyu taşıyan spor koleksiyonlar, dünyanın önde gelen AVM'lerinde ve zincir mağazalarında sergileniyor.

Tanıtım toplantısına, Orka Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Halidun Orakçıoğlu, SMM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şimşek ve Torunlar Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun da katıldı.

