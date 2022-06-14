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Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Terzioğlu defnedildi

14.06.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Onursal Başkanı Terzioğlu defnedildi

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Kurucu Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybeden Terzioğlu'nun cenazesi memleketi Milas ilçesine getirildi.

Cenaze, Kurşunlu Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Milas Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, CHP 23. Dönem Muğla Milletvekili Fevzi Topuz ve AK Parti 25. Dönem Muğla Milletvekili Hasan Kökten, STK temsilcileri ve Terzioğlu ailesi katıldı.

- Uğur Terzioğlu

1933 yılında Milas’ta doğan Uğur Terzioğlu, aile şirketi Terzizade Fabrikaları Yönetim Kurulu’nda iş hayatına atıldı.

Terzioğlu İtalya'da Filmcentre adlı şirketi kurdu. Bolu Tüneli’ni inşa eden İtalyan Astaldi S.P.A’ın Genel Koordinatörlüğü görevini üstlenen Terzioğlu, Taba Amcham Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüttü. Kanada Ticaret Odası (Yönetim Kurulu Üyesi), TESEV (Kurucu Üye), Ankara Trafik Vakfı (Kurucu Üye), İtalyan Ticaret Odası (Üye), Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi, Democracy Council of California Türkiye Temsilcisi, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olan Terzioğlu, özellikle Türk-Amerikan ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük rol oynadı. İngilizce ve İtalyanca bilen Uğur Terzioğlu, Fransız Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı, MPEA (US) Certificate Of Merit Ödülü ve İtalyan Cumhurbaşkanlığı Şövalyelik Nişanı'nın da sahibiydi.

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