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Amfi tiyatro bu defa spor için kapılarını açtı

MUĞLA HABERLERİ  | 18.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Amfi tiyatro, bu kez Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen spor aktiviteleri için kapılarını açtı.

Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Amfi tiyatro, bu kez Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen spor aktiviteleri için kapılarını açtı. İlçede yaşayan vatandaşlar, emekli beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü eğitmenliğinde spor yaptı. Girişte ateş ölçümünün yapıldığı sosyal mesafeli spor dersinin oldukça verimli geçtiği belirtildi.
Etkinlik hakkında bilgi veren beden eğitimi öğretmeni Şennur Ünlü “Amfi tiyatroda neden spor yapmayalım diye düşündük ve Marmaris Belediyesi’nin de desteğiyle spor etkinliklerimizi başlattık. Ücretsiz derslerimize her Çarşamba günü, 11.00 - 12.00 saatleri arasında sağlıklı yaşama önem veren herkesi bekliyoruz” dedi.

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