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’Amigurimi’ bebekleri Bilecik’te üretiliyor

BİLECİK HABERLERİ  | 27.12.2020 17:35 | Son Güncelleme

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi kadınları, üreterek güçlenmeye devam ediyor.Dünyada son dönemlerin modası, ülkemizde de büyük bir akım haline gelen ’Amigurimi’ bebekler kadın girişimciler kooperatifi tarafından örülmeye başlandı.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi kadınları, üreterek güçlenmeye devam ediyor.
Dünyada son dönemlerin modası, ülkemizde de büyük bir akım haline gelen ’Amigurimi’ bebekler kadın girişimciler kooperatifi tarafından örülmeye başlandı. Kısa süre içerisinde internette alışveriş sayfalarından da satışa sunulacak olan ’Amigurimi’ bebekleriyle kooperatif kadınları kendi el işçiliği ile kendi ekonomilerini oluşturabilecek.
Ayrıca üretim ile birlikte Osmaneli’ndeki kadınların da istihdamı artacak.

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