Amik Ovası'nda hasadı süren buğdaydan 245 bin ton rekolte bekleniyor

SALİM TAŞ - Türkiye'nin önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'da, 495 bin dekarda ekilen buğdaydan 245 bin ton rekolte hedefleniyor.

Bereketli topraklara sahip Amik Ovası'nda, hasadı süren buğdayda beklenen yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, 275 bin 578 hektar tarım arazisine sahip Hatay'da bu sene üretimde güzel bir yıl geçirildiğini söyledi.

Verimli topraklara sahip Amik Ovası'nın her karışında tarımsal üretim yapıldığını belirten Çolakoğlu, ovada yaygın olarak pamuk, mısır ve buğdayın tercih edildiğini dile getirdi.

Çolakoğlu, bu yıl kentte mevsimsel şartların da tarımsal üretim için elverişli gitmesiyle verimde artış beklediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Amik Ovası'nda 2021 yılında 541 bin dekarda 248 bin ton buğday elde edilmişti. Bu yıl kış şartlarının güzel gitmesi buğdayı olumlu yönde etkiledi, veriminin yüksek olacağını düşünüyoruz. 2022 yılında ilimizde 495 bin dekar alanda 245 bin ton buğday bekliyoruz. Kış şartlarının iyi gitmesinden dolayı verimlerimiz bu yıl çok iyi olacak diye bekliyoruz. Ekili alanımız geçen yıla göre biraz azalmış olsa da bu yılki rekoltemiz mevsimsel şartların iyi gitmesi sebebiyle inşallah daha iyi olacak. Buğday arazilerine bakıldığında bitki hastalığı ve zararları yönünden herhangi sıkıntılı bir etmenle karşılaşılmamıştır. Yıl içerisinde entegre mücadele kapsamında teknik elemanlarımız sürekli sahada bu çalışmaları yapmışlardır. İlimizde şu an 250'ye yakın biçerdöver sahada buğday hasat çalışmalarına başladı."

Çolakoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi 33 kişinin buğday hasadının uygun şartlarda gerçekleştirilmesi için sahada denetim yaptığı bilgisini de verdi.

- "Anız yakmayın" uyarısı

Buğday hasadının ardından anız yakılmaması konusunda üreticileri uyaran Çolakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle ürün hasat edildikten sonra anızların yakılmamasıyla ilgili olarak ilçelerimizde çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmalarımız yapıldı. Anız yakanlar olursa bu kişilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ve kolluk kuvvetleri tarafından cezai işlem uygulanacak. Anız yakmanın ne kadar tehlikeli olduğunu hepimiz biliyoruz. Anız yakmak topraktaki bütün faydalı böcekler ve toprak tabakasına zarar vererek sonraki yıllarda ürünlerin gelişimini engelliyor."

Çolakoğlu, buğday hasadının yaklaşık 10 gün daha süreceğini aktararak, üreticilere bereketli ve kazançlı bir hasat sezonu diledi.

- Üreticiler verimden memnun

Çiftçilik yapan Galip Şerifoğlu da 350 dönümlük arazisine ektiği buğdayı hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Buğdayın bu yılki veriminden memnun olduğunu aktaran Şerifoğlu, "Geçen yıl da arazime buğday ekmiştim ve yaklaşık dönümünden 350 kilogram ürün almıştım. Bu yıl inşallah dönümünden en az 500 kilogram bekliyorum. Düz taban arazilerimizde bu rakamın 700 kilograma kadar çıkmasını da bekliyorum. Rekolte bu sene yüksek." diye konuştu.

Üretici İlyas Aydın da buğdaydaki rekolte artışından dolayı iyi bir yıl geçirmenin sevincini yaşadıklarını kaydetti.

