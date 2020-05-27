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Amik Ovası'nda mahsur kalan balıklar su kaynaklarına kavuştu

HATAY HABERLERİ  | 27.05.2020 19:39 | Son Güncelleme

Amik Ovası'nda mahsur kalan balıklar su kaynaklarına kavuştu

Hatay'da kış mevsiminde sulak alan haline gelen Amik Ovası'na çevredeki akarsulardan giren, suların çekilmesiyle dere ve kanallarda kalan yavru balıklar, su kaynaklarına taşındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, taşkın döneminde ovaya gelen anaç balıkların burada yavruladığı belirtildi.

Suların çekilmesiyle yavru balıkların kanallarda mahsur kaldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Suların çekilmesiyle yavru balıklar kanallarda sıkışmış vaziyetteydi. Bölgede 3 gündür çalışma yürüten ekiplerimiz yaklaşık 40 bin balığı kurtararak Reyhanlı, Kırıkhan ve Antakya'daki su kaynaklarına bıraktı. Balıklarla birlikte mahsur kalan kurbağa, yengeç ve diğer canlılarda bu su kaynaklarına götürüldü. Bölgedeki çalışmalar devam etmektedir."

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