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Ampute Futbol Milli Takımı, Kocaeli'de spor kompleksi tanıtımına katıldı

08.10.2021 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: "Biz istiyoruz ki Kocaeli, sporun da başkenti olsun''

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 16 bin metrekare alana yapılan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi (GEBZESEM) tanıtıldı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sporu sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Spor alanında da önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Büyükakın, "Vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerin de sporla buluşacağı, sportif anlamda tam bir cazibe merkezi olan tesislerimizi önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Biz istiyoruz ki Kocaeli sporun da başkenti olsun. Sporcuların burası kuluçka merkezi olsun, istiyoruz ki yeni sporcular yetişsin." dedi.

Büyükakın, Türkiye'nin en büyük sporcu eğitim merkezlerinden olan GEBZESEM'in vatandaşların, özellikle gençlerin hizmetinde olduğuna işaret ederek, "Her yaştan vatandaşımız buralara gelip sporlarını yapabilir. 7'den 70'e herkes en az bir spor dalıyla ilgilenmeli. Bunun için spor kenti Kocaeli'nin muhtelif yerlerinde yürüyüş yolları yapıyoruz, bisiklet yolları yapıyoruz, mahallelere açık alan spor sahası yapıyoruz, okullara spor salonları ve tesisleri yapıyoruz. Sağlıklı bir yaşamın sporsuz olmayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocaeli halkına spor kültürünü aşılamanın yanında geleceğin şampiyon sporcularının da bu tesislerde yetişeceğini anlatan Büyükakın, sporda marka takım olan Kocaelispor ile Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un önemli başarılar elde ettiğini kaydetti.

Büyükakın, spor merkezinde çocuklar için güreş, karate, judo, jimnastik, halk oyunları gibi branşlarda hizmet vereceklerini belirterek, büyükler için ise fitness ve step-aerobik seanslarının yer alacağını sözlerine ekledi.

Ampute Futbol Milli Takımına bir minibüs hediye edeceklerini aktaran Büyükakın, çocuk ve gençlerle çeşitli branşlarda spor yaparak onların heyecanına ortak oldu.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz da AK Parti iktidarları döneminde spora ve gençlere yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

- Ampute Futbol Milli Takımı'ndan gösteri maçı

Konuşmaların ardından programa katılan Ampute Futbol Milli Takımı gösteri maçı yaptı.

Başlama vuruşu öncesinde ise kadroda yer alan Büyükakın ve teknik direktör Osman Çakmak birbirlerine dostluk maçı hatırası takdim etti.

Müsabakanın hakemliğini eski Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu yaptı.

Maç sonrası Çakmak ve milli oyuncular, emeği geçenlere ve tüm Kocaeli halkına teşekkür etti.

Programına, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Aktürk, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyon Başkanı Murat Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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