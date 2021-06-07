Ampute Futbol Süper Ligi'nde üçüncü gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan üçüncü gün maçlarıyla devam etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Konya Engelliler Gücü-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-2

İzmir BBSK-Pendik Engelliler: 1-1

Anadolu Erciyes Engelliler-Etimesgut Belediye Ampute: 0-12

Trabzon Ortahisar Belde-TSK Reh. Merkezi Engelliler: 1-1

Esengücü Engelliler-Şahinbey BBGSK: 0-8

Bursa Ampute-Malatya BBSK: 0-5

Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.



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