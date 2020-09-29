Kahramanmaraş’ta Doğu Akdeniz Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol takımı ile siyasiler yeşil sahada karşılaştı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor müdürlüğü tarafından organize edilen futbol maçı Batıpark Futbol Sahası’nda düzenlendi. Kahramanmaraş’taki siyasiler ve ampute takımı arasında düzenlenen karma ile yapılan maç Vali Ömer Faruk Coşkun’un vuruşuyla başlarken, müsabaka 4-4 tamamlandı. Maç sonunda katılımcılara Kervan pastaneleri tarafından tatlı ve dondurma ikram edildi.

Ampute Futbol takımıyla karma olarak edilen mücadelede dostluğun kazandığını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Amacımız onların yeni sezon öncesi bir moral ve motivasyon vermekti. Çok güzel maç oldu ve maç beraber tamamlandı. Zevk aldık ve goller atıldı. Uzun süre spor yapmadığımız için bizim için zor oldu, takım zinde ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, “Kahramanmaraşlı ampute takımımız ile çok güzel bir dostluk maçı sergilendi. Bizde ter döktük ve güzel bir karşılaşma oldu maç 4-4 berabere tamamlandı ve kardeş kardeşe tatlı ve dondurmamızı yedik” diye konuştu.

Kulübün başkanı Halit Bekereci ise, “Geçen yıl Türkiye Bedensel Engelliler 2. Lig’de mücadele ettik ve ligi pandemi nedeniyle 3’üncü tamamladık. İlk iki ise bir üst lige çıktı. 3 İstanbul, 2 Sakarya, 1 Batman, Ordu, Samsun, Gaziantep ve Adana illeri 18 Ekim’de maçlarımız başlayacaktır. Lige hazırız katılımcı siyasilerimize teşekkür ederiz” dedi.

