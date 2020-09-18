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Ampute Futbol Türkiye Kupası, Ahlat’ta oynanacak

BİTLİS HABERLERİ  | 18.09.2020 14:36 | Son Güncelleme

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları 21-27 Eylül tarihleri arasında Bitlis’in Ahlat ilçesinde oynanacak.Türkiye Ampute Futbol Türkiye Kupası Ligi ilk 6’ya giren takımların katıldığı Ampute Türkiye Kupası müsabakaları Ahlat Şehir Stadyumunda yapılacak.

Ampute Futbol Türkiye Kupası, Ahlat’ta oynanacak

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları 21-27 Eylül tarihleri arasında Bitlis’in Ahlat ilçesinde oynanacak.
Türkiye Ampute Futbol Türkiye Kupası Ligi ilk 6’ya giren takımların katıldığı Ampute Türkiye Kupası müsabakaları Ahlat Şehir Stadyumunda yapılacak. Final müsabakaları oynayacak takımlar 21 Eylül tarihinde Ahlat ilçesine gelecek. A ve B grubu şeklinde düzenlenecek müsabakalar 22 Eylül tarihinde açılış programı ve Şahinbey Belediye Spor Kulübü ile Pendik Engelliler Spor Kulübü arasında oynanacak maç ile başlayacak. 5 gün sürecek müsabakalar sonucu kupa finali 26 Eylül tarihinde yapılacak tarihinde yapılacak. Ampute Futbol Türkiye Kupası final karşılaşması TRT tarafından canlı olarak verilecek.

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