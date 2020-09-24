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Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları

BİTLİS HABERLERİ  | 24.09.2020 20:23 | Son Güncelleme

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları sürüyor.

Üç gündür ilçe standında devam eden müsabakalarda, takımlar şampiyonluğu elde etmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Bugünün ilk karşılaşmasında Pendik Engelli Spor Kulübü, Baltalı Grup Denizli Engelli Spor Kulübünü 2-1 yendi. Öğleden sonraki karşılaşmada ise İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile Trabzon Ortahisar Belediye Spor 1-1 berabere kaldı.

Trabzon Ortahisar Belediye Spor, penaltılarda attığı goller ile İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübünü mağlup etti.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine, sabah Pendik ve Denizli arasında geçen müsabakanın çok çekişmeli geçtiğini söyledi.

Çakmak, "Müsabaka 2-1 bitti. Bu ampute futbolda görmek istediğimiz ve gelişen bir oyun şablonu. Sporcularımız pandemiden dolayı tam hazır değiller. Buna rağmen varını yoğunu ortaya koyuyorlar. Gerçekten güzel müsabakalar oluyor. Pendik Spor tecrübesini konuşturdu ve galip geldi. İzmir ve Trabzon arasındaki karşılaşmada çok çekişmeliydi. Trabzon'da bu karşılaşmada penaltılarda galip oldu." dedi.

Trabzon Ortahisar Belediye Spor kalecisi Batuhan Yetim de İzmir ile yaptıkları maçın çok çekişmeli geçtiğini ve her iki takımın elinden geleni yaptığını belirtti.

Yetim, "Maçın sonucunda penaltılara gittik. Penaltı atışlarında aldığı darbeden dolayı kalecimiz Deniz o sakatlandı. Onun yerine bana şans tanındı. Kendime güvenerek o kaleye geçtim. Takımı bir üst tura çıkarmayı başardım." ifadelerini kullandı.

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