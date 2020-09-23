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Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları devam ediyor

BİTLİS HABERLERİ  | 23.09.2020 20:25 | Son Güncelleme

Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları devam ediyor

BİTLİS (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafında düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Ahlat'ta devam ediyor.

Şehir Stadı'nda oynanan günün ilk maçında Etimesgut Belediye Spor Kulübü, Trabzon Orta Hisar Spor Kulübünü 3-1'lik skorla mağlup etti.

İkinci maçta ise Şahinbey Belediye Spor Kulübü ile Baltalı Grup Denizli Engelli Spor Kulübü karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçı Şahinbey Belediye Spor Kulübü 3-0 kazandı.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, kulüplerin Ahlat ilçesinde bulunmakta dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Devletin kendilerine çok büyük destekler verdiğini belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"İnşallah kulüplerimize de aynı destekleri zamanla yayacağız. Tüm takımlarımız burada olmaktan çok mutlu. Ahlat'ın maneviyatı da bizler için çok önemli. Final maçımız cumartesi günü saat 12.00'de oynanacak. Görkemli ve oldukça güzel olacak. Pandemi olmasaydı birçok bölgeden taraftar grubu getirerek, sosyal sorumluk projemizi yerine getirmiş olacaktık. Felsefemiz asla hayattan vazgeçmemek ve pes etmemektir."

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