Ampute Milli Futbol Takımı, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.
Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Osman Çakmak ve oyuncular, şampiyonluk kupalarıyla birlikte Bakanlık'ta İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Onlar, aziz milletimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde Avrupa Şampiyonluğunu hediye eden kahramanlarımız, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımız misafirimiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz