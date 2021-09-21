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Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Rüstem Kurhan'a, mahallesinde coşkulu karşılama

21.09.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncusu Rüstem Kurhan'a, mahallesinde coşkulu karşılama

İZMİR (AA) - Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularından Rüstem Kurhan, evinin bulunduğu İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde coşkuyla karşılandı.

Mahalle meydanında düzenlenen karşılamaya Kurhan'ın ailesi ve komşularının yanı sıra Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ile Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar da katıldı.

Rüstem Kurhan, Türkiye'yi yurt dışında temsil etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, daha büyük başarılar için çalışmaya devam edeceğini de söyledi.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, milli futbolcuyu tebrik etti.

Ankara'da bulunan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da Kurhan ile görüntülü telefonla görüşerek, tebriklerini iletti.

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