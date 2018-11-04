Ampute Milli Takım, Dünya Kupası'nda finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Yarı final mücadelesinde ev sahibi Meksika'yı 4-0'lık sonuçla geçen milliler, finalde Angola ile karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında desteklediği, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde ve Turkcell sponsorluğundaki Ampute Milli Takım, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Milli Takımımız her maçını farklı sonuçlarla kazanarak finale yükseldi. F Grubu'nda mücadele eden Türkiye, grup maçlarında Kenya'yı 4-1, Liberya'yı hükmen 3-0 ve ABD'yi de 5-1'lik sonuçlarla geçerek gruptan lider olarak çıktı. Bir sonraki turda İrlanda'yı 4-0'la geçerek çeyrek finale yükselen Milli Takım, çeyrek finalde ise Rusya'yı 5-1'le geçerek yarı finalde ev sahibi Meksika'nın rakibi oldu.
Çok sayıda taraftar izledi
Karşılaşmaya Meksika'lı taraftarların yanı sıra birçok Türk taraftar da ilgi gösterdi. Karşılaşmaya çok hızlı başlayan ve maçın 2. dakikasında Barış'ın golüyle öne geçen Milli Takımımız, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken maçı da 4-0'lık skorla geçti ve finale yükseldi. Meksika karşısında gollerimizi Barış Telli, Rahmi Özcan, Savaş Kaya ve Serkan Dereli kaydetti. Dünya Kupası'nda finale yükselen Ampute Milli Takım, 5 Kasım Pazartesi TSİ 05.00'te Angola ile karşı karşıya gelecek.
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