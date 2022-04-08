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Ampute voleybolcu lise öğrencisinin gözü ay-yıldızlı formada

08.04.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katılmaya hak kazandığı 2020'deki genç milli takım kampı iptal edilince hayali yarım kalan, aynı yıl tarlada geçirdiği kaza sonucu sol bacağı diz üstünden kesilen 16 yaşındaki Barış Şimşek, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı ile Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyor - Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi 10. sınıf öğrencisi Şimşek: - "Hayatın anlamını kavramak gerekiyor. Hayatı yaşadığınızda engelleri aşabiliyorsunuz. Mutlu olacak çok fazla şey var"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'de 2 yıl önce tarım makinesine kaptırdığı sol bacağı diz üstünden kesilen voleybolcu Barış Şimşek, Oturarak Voleybol Milli Takımı'na seçilmeyi hedefliyor.

Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi'nin 10. sınıfında öğrenim gören 16 yaşındaki Şimşek'in 2020 yılında voleybol branşında katılmaya hak kazandığı genç milli takım kampı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadı.

Tarım işleriyle uğraşmak üzere Sivrihisar ilçesine giden Şimşek, tarlada başı dönüp yere düştü. Sol bacağı traktöre bağlı alabora makinesi altında kalan genç voleybolcu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaklaşık 5 ay süren tedavi sonucu sol bacağı diz üstünden ampute edilen Barış Şimşek, buna rağmen çok sevdiği voleyboldan kopmadı. Ailesi, arkadaşları, öğretmenleri ve antrenörlerinin desteğiyle hayata yeniden bağlanan Şimşek, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübünün oturarak voleybol takımına seçildi.

Hayatına protez bacakla devam eden ve takımıyla bu sezon Türkiye Oturarak Voleybol Süper Lig'de mücadele eden Şimşek, Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı'na katılıp Türkiye'yi yurt dışında temsil etmek istiyor.

- "Voleybol beni hayata bağladı"

Barış Şimşek, AA muhabirine, spor yapmayı her zaman sevdiğini, ilkokuldan beri atletizm ve voleybol branşlarıyla ilgilendiğini söyledi.

Yaklaşık 7 yıldır voleybol oynadığını belirten Şimşek, "Ayağım sağlamken milli takım kampına katılacaktım ancak Kovid-19 salgını nedeniyle gidememiştim. O sırada köye gidip kaza geçirdim. 2020 yılında Sivrihisar'daki köyümüzde tarım işleriyle uğraşırken tarlada başım dönüp yere düştüm. O sırada toprak elemekte kullanılan traktöre bağlı alabora makinesini ayağımı kaptırdım. Önce hemen ayağıma tampon yaptım. Sağlık ekipleri beni Eskişehir'e getirdi. Yoğun bakımda tedavi gördüm. Sol ayağım diz üstünden ampute edildi. Daha sonra evde kendimi toparlayıp 5 ayda ayağa kalktım." diye konuştu.

Yeniden hayata tutunmak için çok çabaladığını dile getirip, azmi ve hayallerinin çok büyük olduğunu anlatan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Spor yapıyorum, öğrenim görüyorum ve ağabeyime de iş yerinde yardımcı oluyorum. Bu dünyaya yaşamaya geldik. Kaza geçirmeden önce voleybolu ayakta oynuyordum, şimdi oturarak oynuyorum. Benim için bir şey fark etmiyor. Sadece saha küçülüyor ve file alçalıyor. Bu sporu yapmaya da devam edeceğim. Voleybol beni hayata bağladı. Kulübümdeki arkadaşlarımla birbirimize destek oluyoruz, motivasyonumuzu artırıyoruz. Takım olarak geçen sezon Süper Lig'e yükseldik. Süper Lig'de Eskişehir'i en iyi şekilde temsil ediyoruz."

- "Ülkemi temsil etmek istiyorum"

Barış Şimşek, geçen yıl Aksaray'da gerçekleştirilen Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı kampına katıldığını aktardı.

Milli takımda kendine yer bulmak istediğini aktaran Şimşek, "Ay-yıldızlı formayı giyip ülkemi temsil etmek benim için büyük bir şeref. Yurt dışında ülkemi temsil etmek istiyorum. Bunu da başaracağım." şeklinde konuştu.

Okulunu bitirdikten sonra Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girmek istediğini dile getiren Şimşek, çalışma hayatı ile sporu bir arada sürdürmek istediğini belirtti.

Engellilerin hayatı asla bırakmaması gerektiğini anlatan Şimşek, "Hayatın anlamını kavramak gerekiyor. Hayatı yaşadığınızda engelleri aşabiliyorsunuz. Mutlu olacak çok fazla şey var. Ülkemizde de engellilere pek çok fırsat sağlanıyor. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, hedeflerini gerçekleştirmesinde destek veren ailesine, okul yöneticilerine, öğretmenlerine ve antrenörlerine teşekkür etti.

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