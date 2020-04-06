Anadolu Ajansı 100 yaşında

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Anadolu Ajansı, milli mücadele yıllarından bu yana basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden Türk basınının ve kamuoyunun en önemli haber kaynağı olmuştur." ifadesini kullandı.

Şengörür, kutlama mesajında, Anadolu Ajansının, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulmuş köklü bir basın kuruluşu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının, kurulduğu günden bu yana tarafsız ve doğruluk ilkesinden hiçbir zaman taviz vermediğini aktaran Şengörür, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı, milli mücadele yıllarından bu yana basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeden Türk basınının ve kamuoyunun en önemli haber kaynağı olmuştur. Kurulduğu günden bu yana tarihe tanıklık eden, doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışı temelinde yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştıran Anadolu Ajansının, 100. kuruluş yıl dönümünü kutlar, Anadolu Ajansı Kırklareli temsilciliği nezdinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan yönetici ve çalışanlarına başarılar dilerim."

