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Anadolu Ajansı 100 yaşında

ÇORUM HABERLERİ  | 06.04.2020 14:38 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı 100 yaşında

ÇORUM (AA) - Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Aşgın, yayımladığı mesajında, Anadolu Ajansının Milli Mücadele yıllarında 6 Nisan 1920 yılında kurulduğu günden bugüne kadar doğru, tarafsız, hızlı ve güvenilir haberleri ile dünyanın en saygın haber ajanslarından biri olduğunu vurguladı.

"Bugün bir asrı geride bırakan tecrübesi, teknoloji ağıyla sadece ülkemizin değil dünyanın da en güvenilir haber kaynaklarından biri haline gelen ve milletimizin sesi olan AA, Türk basını için de bir okul olmaya devam edecektir." ifadesini kullanan Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında başarıyla görev yapan tüm Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ettiğini aktardı.

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100. Yıl Anadolu Ajansı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın

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