YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.04.2020 14:41 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı 100 yaşında

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Büyükkılıç, yayımladığı mesajında, 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan AA'nın, Milli Mücadele yıllarında güç koşullara ve kısıtlı imkanlara rağmen milli uyanışın ve ulusal direnişin sesi olduğunu belirtti.

Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"100 yıllık bilgi birikimini ileri teknolojiyle birleştirip kendini daima geliştiren Anadolu Ajansı, günümüzde de Türkiye'nin sesini dünyaya 13 farklı dilde duyurarak hepimizi gururlandırmaktadır. Doğru ve ilkeli yayıncılık anlayışı ile 100 yıldır şehrimizdeki ve ülkemizdeki gelişmeleri hem tüm dünyaya duyuruyor hem de dünyadaki gelişmelerden bizleri haberdar ediyor. Büyüyen ve gelişen şehir Kayseri'nin geleceğine yönelik gayretlerimizde yanımızda yer alan AA'nın 100. yaşını tebrik ediyor, bütün AA çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ve son seferini yaptı! Ve son seferini yaptı!
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı 100 yaşında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç tebrik mesajı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Personel Genel Müdürlüğünde değişim

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"

Bellona Kayseri Coachı Ayhan Avcı: "Hesaplarımız yeni sezon üzerine"

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:08
Öğle
12:45
İkindi
16:22
Akşam
19:13
Yatsı
20:32

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Güngören Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Mermerkaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çandır Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gesi Bağları Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Ertürk Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Şenkaya Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kayseri’de Umre’den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün

Kayseri’de Umre’den dönen 245 kişinin karantinasında 4. gün

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan ‘Alt geçit’ müjdesi

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

Kayserispor’un stoperi Diego Angelo:

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.