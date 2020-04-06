Anadolu Ajansı 100 yaşında

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Doğan, mesajında, Anadolu Ajansının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak için 1920'de kurulduğunu hatırlattı.
Anadolu Ajansının kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayan Doğan, "Ülkemizin sesi olarak başlayan yolculuğunu ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla bugünlere taşıyan Anadolu Ajansının 100'üncü kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.