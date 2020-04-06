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Anadolu Ajansı 100 yaşında

NİĞDE HABERLERİ  | 06.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı 100 yaşında

NİĞDE (AA) - Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde Temsilcisi Şerife Türkeş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkeş, mesajında, AA'nın milli mücadelenin sesi olmak için Gazi Mustafa Kemal tarafından 100 yıl önce bugün kurulduğunu hatırlattı.

AA'nın, geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sesini tüm dünyaya güçlü bir şekilde duyurmaya devam ettiğini aktaran Türkeş, şunları kaydetti:

"Zor şartlarda kurulan ve kısıtlı imkanlarla yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı, bugün sahip olduğu 100 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiyle habercilik alanında birçok ilke ve başarılı çalışmalara imza atarak, dünyanın en saygın haber ajanslarından biri haline geldi. Milli duruşuyla ülkemizi en güzel şekilde temsil eden Anadolu Ajansı, dünyanın dört bir yanında bulunan haberci kadrosuyla da tüm dünya mazlumlarının sesi olmayı başarmıştır. Mazisi başarılarla dolu olan Anadolu Ajansının nice başarı hikayelerine daha imza atacağına inanıyor, AA ailesinin 100. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

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100'üncü yıl AA Küresel Gazeteciler Konseyi Niğde Şerife Türkeş

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