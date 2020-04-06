YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

TRABZON HABERLERİ  | 06.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı 100 yaşında

TRABZON/GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Aşıkkutlu, mesajında, Milli Mücadele yıllarında Anadolu'nun güçlü sesi olarak yolculuğuna başlayan AA'nın, destansı kahramanlık mücadelesinin tüm dünyaya duyurulması ve Cumhuriyet'in kurulmasında benzersiz bir rol üstlendiğini ifade etti.

AA'nın yıllar içerisinde değişen iletişim teknolojilerine başarıyla ayak uydurduğunu vurgulayan Prof. Dr. Aşıkkutlu, şunları kaydetti:

"AA, Türk basınının gelişimine önemli katkılar sağlamıştır. Doğru, güvenilir, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışıyla bölgemizdeki, ülkemizdeki ve dünyadaki siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmelerden vatandaşlarımızın haberdar olması için büyük bir özveri ile çalışan AA, yolculuğunu bugünlere kadar büyük bir başarı ile sürdürerek, ülkemizin ve dünyanın en saygın haber ajanslarından biri haline gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle değerli basın kuruluşlarımızdan biri olan AA'nın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında görev yapan tüm ajans çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zeybek ise mesajında, AA'nın 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan ve Milli Mücadele yıllarından bu yana basın, yayın ve ahlak ilkelerinden taviz vermeyen bir kurum olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden bu yana tarihe tanıklık eden, doğru ve tarafsız habercilik anlayışı temelinde yurttan ve dünyadan haberleri kamuoyuna ulaştırmaya devam ettirdiğine dikkati çeken Zeybek, "Üstlendiği bu sorumluluğu 100 yıldır yerine getiren Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlarım. Ajansımızın Gümüşhane temsilciliği nezdinde ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm yönetici ve çalışanlarına başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi? Kırmızı göz koronavirüs belirtisi mi?
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı
Anahtar Kelimeler:
AA 100 yaşında Trabzon Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Emin Aşıkkutlu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Trabzon Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:21
Sabah
05:49
Öğle
12:29
İkindi
16:06
Akşam
18:58
Yatsı
20:21

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Ayla Eczanesi
Ortahisar
Enis Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Kaya Eczanesi
Ortahisar
Gökhan Eczanesi
Akcaabat
Gül Eczanesi
Akcaabat
Atacan Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon’a gelen 14 gün ev karantinasına alınacak

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzon'da öğretmenlerden sağlıkçılar için "yüz koruyucu siperlik" üretimi

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Trabzonspor, John Obi Mikel ile yollarını ayırdı

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Köksal Toptan Avrasya Üniversitesi’ni gezdi

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

Umre Ve Hacca Gidecek Olanlara Yeni Corona Virüsü Uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.