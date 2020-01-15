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  4. "Anadolu aslanı" için 7 milyon liralık tesis kurulacak

"Anadolu aslanı" için 7 milyon liralık tesis kurulacak

SİVAS HABERLERİ  | 15.01.2020 16:01 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Kangal köpeği için ayrılan 7 milyon 51 bin lira bütçeyle ırkın safkanlığının korunması ve daha iyi tanıtılması amaçlanıyor"

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla 7 milyon lira bütçeli Sivas Kangal Köpeği Üretim, Tüketim ve Satış Merkezi Projesi'ni hayata geçirecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nin uluslararası standartlara getirilmesi için hazırlanan projenin imza töreni gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Kangal Kaymakamı Erinç Demir, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Alim ve proje ortakları katıldı.

Projenin detayları hakkında bilgiler veren Vali Ayhan, Sivas İl Özel İdaresine ait Meraküm bölgesindeki yaklaşık 43 dönüm arazi üzerine kurulu İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni, daha modern bir üretim, eğitim ve satış merkezi haline dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

- "Kangal köpeği için 7 milyon 51 bin lira bütçe ayırdık"

Yapılacak tesis içerisinde köpek satış alanı, sergi alanı, yürüyüş alanı, kulübeler, yem depoları, doğumhane, yavrulama padoğu, idari bina, oturma bankları, kamelyalar, kafeterya, mutfak ve çeşitli gezinti alanlarının yer alacağını aktaran Ayhan, "Tesiste Kangal koyununun tanıtımın da yapılması planlanıyor. Kangal köpeği için ayrılan 7 milyon 51 bin lira bütçeyle ırkın safkanlığının korunması ve daha iyi tanıtılması amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

- "Bizim markamız Kangal köpeği"

"Anadolu Aslanı" olarak da anılan Kangal köpeğinin, Sivas'ın en önemli markaları arasında yer aldığını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Bizim bir markamız Kangal köpeği. Bunun nitelikli bir şekilde üretiminin yapılması, eğitiminin verilmesi ve satışının da düzgün ellerde yapılmasını özellikle arzu ediyoruz. Dolasıyla bu projede üniversitemizin yer alması projeyi çok manalı kıldı, çok anlamlı kıldı. Bu işin bilimsel yapılmasını çok önemsiyoruz. Birçok ilde de çiftlik halinde yapılmaktadır ama Anadolu da bir söz vardır: Taş yerinde ağırdır. Buranın markasını burada üretmemiz, burada değerlendirmemiz gerekir."

Konuşmaların ardından Sivas Kangal Köpeği Üretim, Eğitim ve Satış Merkezi Projesi için imzalar atıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kangal Köpeği Sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

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