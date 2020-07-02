Anadolu basınından sosyal medya uyarısı

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kanal 43 Televizyonu Genel Müdürü Bahtiyar Ersoy ve yerel kanalların temsilcileri, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)Başkanı Ebubekir Şahin’i ziyaret etti.

Ziyaretin gündeminde sosyal medyanın denetimsiz olması ve yerel medyanın ekonomik durumu vardı. Başkan Şahin’le yapılan görüşmelerin ardından RTÜK binası önünde basına açıklamalarda bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte geleneksel medyanın gelir kaybı yaşadığını söyledi.

Burhan, “Bugün iki önemli noktanın altını çizmek isterim. Bunlardan bir tanesi geleneksel medya zor durumda. Özellikle yerel televizyonlar ve ulusal televizyonlar sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birlikte çok ciddi reklam kaybı yaşamaktadırlar. Bugün youtube, twetter, instagram gibi mecralar geleneksel medyayı çökertmiştir. Bugün ulusal televizyonlar, yerel televizyonlar uydu ücreti ödüyorlar TÜRKSAT’a, RTÜK payı ödüyorlar. Bunun dışında üretime, istihdama, ekonomiye çok ciddi katkıları var. Ancak size soruyorum; bir instagram fenomeni, bir youtuber herhangi bir vergi ödemiyor. Herhangi bir denetime tabi değil. Bu yüzden sayın RTÜK Başkanınına biz bu konuyu ilettik . Başkanımız her zaman geleneksel medyanın televizyonların, radyoların yanında olduklarını ifade ettiler. Bir kez daha söylüyorum bugün ünlü fenomenler çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ne vergi ödüyorlar, ne üretime destekleri var ne de ekonomiye destekleri var. Maalesef yerel televizyonlar ve ulusal televizyonlar ekonomik olarak küçülmek durumunda. Geleneksel olan iyi olan yerli ve milli olanı mutlaka bizim korumamız lazım" diye konuştu.