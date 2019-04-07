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Anadolu Efes 86 - 73 Bahçeşehir Koleji

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 07.04.2019 17:16 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.

Anadolu Efes 86 - 73 Bahçeşehir Koleji

Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı basketlere sahne olurken, 5. dakikaya 10-10 eşitlikle girildi. Son 2 dakikaya girilirken 5-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, periyodun sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve ilk çeyreği 19-17 önde tamamladı.

Dış atışlardan sayı bulmakta güçlük çekmeyen Bahçeşehir Koleji, zaman zaman öne geçse de mücadelenin 13. dakikasında skor yeniden eşitlendi: 24-24. Peş peşe bulduğu basketlerle farkı 7 sayıya yükselten ev sahibi ekip (31-24), soyunma odasına da 37-31 üstünlükle gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Beaubois ve Moerman'ın sayılarıyla 26. dakikada farkı 10 sayıya yükseltti: 50-40. Bahçeşehir Koleji'nin farkı azaltmaya başladığı bölümde 8-0'lık seri yakalayarak üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, final periyoduna 66-53 önde girdi.

Rakibinin savunma direncini kırmayı başaran Anadolu Efes, oyunun kontrolünü kaybetmedi. Dış şutların yanı sıra pota altında da etkili olan ev sahibi ekip, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 86-73 kazandı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Halit Can Cihan
Anadolu Efes: Dunston 3, Doğuş Balbay 12, Simon 13, Moerman 16, Beaubois 16, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 11, Anderson 8, Onuralp Bitim 2, Yiğitcan Saybir 3
Bahçeşehir Koleji: Hadi Özdemir, Rautins 13, Slaughter 2, Colom 14, Harris 18, Can Altıntığ 12, White 9, Hakan Yapar 5
1. Periyot: 19-17
Devre: 37-31
3. Periyot: 66-53

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Anahtar Kelimeler:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi anadolu efes Bahçeşehir Koleji

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