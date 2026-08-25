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Beşiktaş'ta uçaklar arka arkaya kalkıyor! Poku'nun ardından Miretti geliyor

Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, arka arkaya iki yıldızı İstanbul'a getiriyor. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kadrosuna katarken Juventus'un genç orta sahası Fabio Miretti için de anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'ta uçaklar arka arkaya kalkıyor! Poku'nun ardından Miretti geliyor
Burak Kavuncu
Fabio Miretti

Fabio Miretti

İTA İtalya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Siyah-beyazlılar, önce Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku transferinde mutlu sona ulaşırken, ardından Juventus'un 22 yaşındaki orta sahası Fabio Miretti için de anlaşma sağladı.

ÖNCE POKU, ŞİMDİ MIRETTI!

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen Ernest Poku'yu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katıyor. 22 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Futbol kariyerine Hollanda'da başlayan ve AZ Alkmaar altyapısından yetişerek A takıma yükselen Poku, geçtiğimiz yıl Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

POKU İÇİN 3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Beşiktaş ta uçaklar arka arkaya kalkıyor! Poku nun ardından Miretti geliyor 2

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş, Poku'nun kiralanması için 3 milyon euro ödeyecek. Anlaşmadaki şartların gerçekleşmesi halinde siyah-beyazlıların genç futbolcunun bonservisini 20 milyon euro karşılığında alma hakkı bulunacak.

Poku, kariyeri boyunca çıktığı 231 maçta 56 gol ve 35 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralında belirtilen +4 kontenjanına da uyduğu aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN MIRETTI BOMBASI!

Beşiktaş ta uçaklar arka arkaya kalkıyor! Poku nun ardından Miretti geliyor 3

Poku transferinin ardından Beşiktaş bir başka genç yıldız için de mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların bir süredir Juventus forması giyen Fabio Miretti'nin transferi konusunda İtalyan deviyle anlaşmaya vardığı belirtildi.

A Spor'un haberine göre Beşiktaş, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.

MIRETTI 26 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'A GELİYOR

Beşiktaş ta uçaklar arka arkaya kalkıyor! Poku nun ardından Miretti geliyor 4

Transferde son aşamaya gelen Beşiktaş'ta Fabio Miretti'nin İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İtalyan futbolcunun 26 Ağustos Çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Alanyaspor karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kısa süre içerisinde iki önemli takviyeyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR

Beşiktaş ta uçaklar arka arkaya kalkıyor! Poku nun ardından Miretti geliyor 5

Ernest Poku ve Fabio Miretti hamleleriyle kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendiren Beşiktaş'ta transfer trafiğinin devam etmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı taraftarlar ise arka arkaya İstanbul'a gelecek iki genç yıldızın resmi imzalarını bekliyor.

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transfer Bayer 04 Leverkusen Juventus beşiktaş Ernest Poku
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