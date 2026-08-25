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Batrakov'dan Beşiktaş itirafı! "Her zaman Galatasaray'ı çok sevdim"

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, transferinin ardından Rus basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş taraftarı olan eski takım arkadaşı Timofey Mitrov'un kendisini siyah-beyazlı takımda görmek istediğini belirten Batrakov, Galatasaray sevgisini açıkça dile getirdi.

Batrakov'dan Beşiktaş itirafı! "Her zaman Galatasaray'ı çok sevdim"
Burak Kavuncu
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Beşiktaş taraftarı olan eski takım arkadaşı Timofey Mitrov'un kendisini siyah-beyazlı takıma istediğini açıkladı. Genç futbolcu, Galatasaray'ı her zaman çok sevdiğini söylerken Mauro Icardi ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"FARKLI BİR ÜLKEDE YAŞAMAK KOLAY DEĞİL"

Batrakov dan Beşiktaş itirafı! "Her zaman Galatasaray ı çok sevdim" 1

Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Batrakov, Türkiye'deki ilk günleriyle ilgili de konuştu.

Rus futbolcu, farklı bir ülkede ve farklı bir takımda oynamanın kendisi için kolay olmayacağını belirterek, "Korktuğum bir şey yok. Ancak farklı bir ülkede yaşamak, farklı bir takımda oynamak, kimsenin Rusça konuşmadığı bir yerde olmak kolay bir şey değil benim için. İlk başta uyum sağlamalıyım. Ama bu bir sorun değil. Her şey benim elimde, özellikle futbol açısından" dedi.

ICARDI SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN CEVAP

Batrakov dan Beşiktaş itirafı! "Her zaman Galatasaray ı çok sevdim" 2

Batrakov'a, Galatasaray'da Mauro Icardi kadar popüler olup olmayacağı da soruldu.

Genç yıldız bu soruya, "Bilmiyorum. Şu an duygular içindeyim. Icardi büyük oyuncu, büyük takımlarda oynayıp Türkiye'ye geldi. Ben ise Lokomotiv'de 15 yıl geçirdikten sonra, başka bir yere ilk defa gidiyorum, bu kolay bir şey değil" yanıtını verdi.

GALATASARAY'DA YENİ BİR DÖNEM

Batrakov dan Beşiktaş itirafı! "Her zaman Galatasaray ı çok sevdim" 3

Lokomotiv Moskova'da uzun yıllar geçirdikten sonra ilk kez farklı bir ülkeye çıkan Batrakov, Galatasaray'da yeni bir deneyime başladı.

Genç futbolcu, adaptasyon sürecinin farkında olduğunu ancak özellikle futbol anlamında her şeyin kendi elinde olduğunu vurgulayarak sarı-kırmızılı formayla başarılı olmak istediğini ifade etti.

"BEŞİKTAŞ'A GİTMEMİ İSTİYORDU"

Batrakov dan Beşiktaş itirafı! "Her zaman Galatasaray ı çok sevdim" 4

Batrakov, eski takım arkadaşı Timofey Mitrov'un Beşiktaş'a transfer olmasını istediğini söyledi.

Genç futbolcu, "Beşiktaş'a transfer olmamı istiyordu. Ben ise Galatasaray'ı her zaman çok sevdiğimi söyledim. Buna rağmen transferimden dolayı benim adıma çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş galatasaray Aleksey Batrakov
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