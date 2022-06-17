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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu James Anderson'a veda etti

17.06.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu James Anderson'a veda etti

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı, sözleşmesi sona eren ABD'li oyuncu James Anderson'la yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, 'BackToBack' yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." denildi.

2018-2019 sezonu başında Anadolu Efes'e transfer olan 33 yaşındaki Anderson, 2 THY Avrupa Ligi, 2 Basketbol Süper Ligi ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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