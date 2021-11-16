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Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

16.11.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde yarın Olympiakos'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. hafta maçında yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde çıktığı 9 maçtan 3 galibiyet ve 6 mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 12. sırada yer alıyor.

Olympiakos ise 6 galibiyet ve 3 yenilgiyle ligde 4. sırada bulunuyor.

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