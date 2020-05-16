Anadolu Efes'in Hırvat oyuncusu Simon, dijital ortamda taraftarlarla buluştu

Üçüncü sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te forma giydiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Krunoslav Simon, "Vücudum bana izin verdiği müddetçe bu kulübün formasını giymek istiyorum. Şu an profesyonel kariyerime devam ettiğim için sadece sahaya konsantre olmuş durumdayım. Ancak basketbolu bıraktıktan sonra Anadolu Efes Kulübü bünyesinde yer almaya devam etmek beni çok mutlu eder. Bu kulübü çok seviyorum, burası harika bir organizasyon. Etrafımda böylesine güzel insanlar olması beni çok mutlu ediyor. Umarım böyle bir fırsat karşıma çıkar." ifadelerini kullandı.

- Taraftarların 'Malatyalı' diye hitap etmesi hoşuna gidiyor

Anadolu Efes'te, Malatya'nın plaka kodu da olan 44 numaralı formayı giyen Simon, lacivert-beyazlı taraftarların kendisine "Malatyalı" diye hitap etmesi hakkında şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızın bana 'Malatyalı' diye hitap etmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü taraftarlarla daha güçlü bağ kurmamı sağlıyor. Malatya'dan çok sayıda hediye de alıyorum. Bu durumun 44 numaralı formadan kaynaklandığını biliyorum. Ben küçük yaşlarda 4 numaralı formayı giyerdim. Ancak Anadolu Efes'te 4 numaralı formayı Doğuş Balbay giydiği için ben de 44'ü seçtim. Bu durum da taraftarların bana 'Malatyalı' demesini sağladı. Aramızdaki bu bağ için hem taraftarlarımıza hem de kulübüme çok teşekkür ederim. Gelecek dönemde kendisi de bir Malatyalı olan anonsörümüz Mustafa Özben ile Malatya'ya gidip orada vakit geçirmeyi çok istiyorum."

- Veteran takımlarda futbol oynamayı düşünüyor

Krunoslav Simon, bir taraftarın "Bazen maçlarda topla futbol hareketleri yaptığını görüyoruz. Futbola olan ilgin nasıl?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Aslında basketbolu bıraktıktan sonra futbol oynamayı düşünüyorum. Çünkü ne zaman boş zaman bulsam futbol oynuyorum. Futbol benim tutkularımdan biri. Küçük yaşlarda futbol oynamak istedim ama çok yetenekli olmadığım ve çok koşmayı sevmediğim için basketbola geçtim. Aktif basketbol kariyerimden sonra veteran takımlarında futbol oynamayı düşünebilirim."

