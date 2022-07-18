Anadolu Efes'in yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, NBA Yaz Ligi'nde görev yaptı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Tomislav Mijatovic, 2022 Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi'nde görev aldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mijatovic'in, 7-18 Temmuz'da ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen NBA Yaz Ligi'nde San Antonio Spurs takımının yardımcı antrenörü olarak görev aldığı belirtildi.

2010-2011 sezonundan bu yana Anadolu Efes'in teknik ekibinde yer alan Tomislav Mijatovic'in NBA Yaz Ligi'nde 2013, 2014 ve 2019'da da San Antonio Spurs'ün yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği kaydedildi.



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