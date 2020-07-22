Anadolu Engelliler Birliği Derneği’nden ziyaretler

Anadolu Engelliler Birliği Derneği Zonguldak İl Teşkilatı, bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Anadolu Engelliler Birliği Derneği Zonguldak İl Başkanı Fehim Dinç ve yönetim kurulu üyeleri; Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi. Heyet ardından Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Bekir Tozkoparan’ı ve Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi Tıbbi Bakım Hizmetleri Müdürü Nezahat Karaman’ı ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.



