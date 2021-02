Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi her an açılacakmış gibi hazır

Kış aylarında hayvanat bahçesinde yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, her an açılacakmış gibi hazır olduklarını söyleyerek, “Hayvanların rahat edebilmeleri için gereken her ihtiyacını yaz kış demeden gideriyoruz” dedi.

Hayvanat bahçesindeki canlıların yaşam şartlarını yükseltmek için gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Burhanettin Bacak, “Hayvanat bahçemizde hem yaz, hem de kış şartlarında yaşayan hayvanlarımız var. Kurtlar kışı çok seven ve kışın etkilemediği hayvanlar fakat diğer taraftan, hayvanat bahçemizde tropikal hayvanlarımız da var. Yaz mevsiminde yaşayan, yaz sıcaklıklarına alışkın hayvanları biz buraya getirdik. Bunlarında yaşam kalitelerini yükseltmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili olarak barınaklarında gerekli çalışmaları yaptık. Hayvanat bahçesi yapım aşamasındayken bunlar düşünülerek yapıldı. Hayvanlarımızın ısıtma sistemleri var. Kaloriferli olsun, elektrikli olsun ısıtma sistemleri ile hayvanlarımızın yaşam kalitelerini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hayvanat bahçemizde mevsimlere göre hayvanlarımızın beslenmelerini yapıyoruz. Kışım yem rasyonlarının kalitesini yükseltiyoruz. Vitamin değerlerini artıraraktan ve oranlarını artıraraktan yazın 1 veriyorsak, kışın 2 veriyoruz. Hayvanlarımızın en azından soğuğa karşı dirençlerini artırmak, ihtiyaç duymuş oldukları enerji miktarlarını yükseltmek adına yem rasyonlarını artırıyoruz ve kalitelerini yükseltiyoruz” dedi.

Bacak, her an açılmaya hazır vaziyette hazırlıklarının sürekli olarak yapıldığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Hayvanat bahçemizin gerek eksikliklerini gidermek adına, gerekse yarın açılacakmış gibi hazır hale getirmek adına her türlü çalışmayı burada yapıyoruz. Gerek hayvanlarımızın bakımları, gerek beslenmeleri olsun, gerek çevre düzenlemesi olsun. Burası ziyaretçilere açık yerler fakat pandemiden dolayı şu an ziyarete kapalı ama biz yarın ziyarete açılacakmış gibi her türlü çalışmayı burada yürütüyoruz. En büyük dileğimiz pandemiden kurtularak burayı ziyaretçilere açmamız. Çünkü buralar görsel yerler. Ziyaretçileri olduğu zaman buralar neşeli hale gelir. Bazı hayvanlarımızda zaten ziyaretçilere alıştığı için yokluklarında yokluk çekmesinler diye personellerimiz sürekli hayvanlarımızla irtibat halinde. Dileğimiz inşallah bu hastalığın biraz bitip, pandemi sürecinin sonlandırılarak hayvanat bahçemizi ziyarete açmak ve ziyaretçilerimizle buluşmak istiyoruz.”